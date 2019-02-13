اونلاين | free match today|مشاهدة رابط مباراة الزمالك (يلا شوت)|بث مباشر zamalek ونصر حسين داي في إفريقيا|Champions League

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free match today|مشاهدة رابط مباراة الزمالك (يلا شوت)|بث مباشر zamalek ونصر حسين داي في إفريقيا|Champions League
يحل ريال مدريد ضيفًا على أياكس أمستردام فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD1
وتأهل ريال مدريد بعد احتلال صدارة المجموعة السابعة على حساب روما وفيكتوريا بلزن وسيسكا موسكو، بينما وصل أياكس إلى هذا الدور باحتلاله المركز الثانى فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ المتصدر.
free match today|مشاهدة رابط مباراة الزمالك (يلا شوت)|بث مباشر zamalek ونصر حسين داي في إفريقيا|Champions League
موعد مباراة ريال مدريد وأياكس
يستضيف أياكس أمستردام فريق ريال مدريد الأربعاء 13 فبراير/شباط انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
موقعة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1
وسيتولّى كل من رؤوف خليف وخليل البلوشي التعليق على المواجهة المرتقبة.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.
وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.
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free match today|مشاهدة رابط مباراة الزمالك (يلا شوت)|بث مباشر zamalek ونصر حسين داي في إفريقيا|Champions League
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