اونلاين | free match today|مشاهدة رابط مباراة الزمالك (يلا شوت)|بث مباشر zamalek ونصر حسين داي في إفريقيا|Champions League

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free match today|مشاهدة رابط مباراة الزمالك (يلا شوت)|بث مباشر zamalek ونصر حسين داي في إفريقيا|Champions League

يحل ريال مدريد ضيفًا على أياكس أمستردام فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD1

وتأهل ريال مدريد بعد احتلال صدارة المجموعة السابعة على حساب روما وفيكتوريا بلزن وسيسكا موسكو، بينما وصل أياكس إلى هذا الدور باحتلاله المركز الثانى فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ المتصدر.

free match today|مشاهدة رابط مباراة الزمالك (يلا شوت)|بث مباشر zamalek ونصر حسين داي في إفريقيا|Champions League