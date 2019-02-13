رياضة | صفقتين مدمرتين على رادار ريال مدريد.. أحدهما صفقة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقتين مدمرتين على رادار ريال مدريد.. أحدهما صفقة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يفاضل بين نجمين في خط الهجوم للتعاقد مع أحدهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة دون بالون الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا يرغب في دفع مبالغ مادية كبيرة في صفقة المهاجم وهو سبب احتمالية عدم التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي والذي ارتبط كثيرًا بالانتقال إلى صفوف الفريق الملكي خلال الفترة الماضية.
وذكرت الصحفية الإسبانية بأن خطة ريال مدريد هي ضم واحد من أحد النجمين لوكا يوفيتش نجم إينتراخت فرانكفورت أو تيمو فيرنر نجم لايبزيج خلال ميركاتو الصيف المقبل لتدعيم هجوم المرينجي.
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