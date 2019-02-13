رياضة | إدارة برشلونة تصدم الكرواتي راكتيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة برشلونة تصدم الكرواتي راكتيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب مسئولو نادي برشلونة الإسباني في رحيل اللاعب الكرواتي راكتيتش لاعب خط وسط الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن البارسا لا يفكر بتجديد عقد راكيتيتش حاليا، مع أن اللاعب حاول الضغط عليهم للتجديد وزيادة الراتب.
ورفضت إدارة البارسا طلبات راكتيتش المادية، مما قد يضطر الكرواتي لسماع العروض بالصيف، والبارسا يعتقد أنه بيعه قد يكون جيد للمشروع الجديد ويريدون أقل شيء 65 مليون.
يذكر أن نادي برشلونة تعاقد مع اللاعب الهولندي الشاب فرانكي دي يونج لاعب نادي اياكس امستردام، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الفترة القادمة.
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