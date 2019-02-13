رياضة | 20 لاعبا في قائمة سموحة لمباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة سموحة لمباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عادل عبد الرحمن، المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها غدا، ضمن منافسات الجولة الـ22 ببطولة الدورى المصرى.

وجاء القائمة على النحو التالي::"محمد أبوجبل، محمد فتحى، محمود منصور، أبوالفتوح، السيد فريد، محمود عزت، رجب نبيل، كريم يحيى، شيخ أحمدو، أحمد حمص، محمود سيد، عمرو بركات، شريف رضا، أوميد أوكرى، محمد حمدى زكى، أحمد مصطفى، حسام حسن، ديريك نسيبامبى، إبراهيم عادل، إسلام صالح".

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 48 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 39 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- مصر المقاصة 31 نقطة

6- المقاولن العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- الإسماعيلي 24 نقطة

11- حرس الحدود 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 24 نقطة

13- الجونة 22 نقطة

14- الداخلية 21 نقطة

15- إنبي 21 نقطة

16- النجوم 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة