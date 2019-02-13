شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الريال وأياكس يُرعب رفقاء دي يونج والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف فريق أياكس أمستردام الهولندي اليوم الأربعاء على ملعبه ووسط جمهوره فريق نادي ريال مدريد الاسباني حامل لقب التشامبيونزليج في الثلاثة نسخ الماضية وذلك ضمن مباريات إياب دور الستة عشر من أعرق البطولات الأوروبية.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على تاريخ مواجهات الفريقين خاصةً أن هذا اللقاء هو الأول لأياكس في دور الستة عشر منذ ثلاثة عشر عاماً.

تاريخ مواجهات الريال وأياكس

تحمل مواجهة ريال مدريد وأياكس اليوم الأربعاء الرقم ثلاثة عشر في مواجهات الفريقين حيث تمكن المرينجي من الفوز في سبعة مباريات من قبل فيما كان التعادل حاضراً في مباراة وحيدة وحقق الفريق الهولندي الفوز في أربعة مناسبات وسجل لاعبوا الريال في شباك الهولانديين 24 هدفاً مقابل 10 أهداف فقط لأياكس.

ومنذ موسم 1995-1996 رسخ الملكي عقدة تاريخية لأصحاب الأرض فريق أياكس حيث نجحوا في الفوز بستة مباريات ولم يحقق أياكس في هذه الفترة أي فوز خلال أربعة وعشرين عاماً كاملةً الأمر الذي ينظر بتفوق تاريخي لأبناء سانتياجو سولاري.

سجل الريال التاريخي في مواجهة الأندية الهولندية

وبالنظر إلى مشاركات الريال أمام الأندية الهولندية عبر التاريخ تمكن الفريق من الفوز على أربعة أندية هولندية وهم أيندهوفن واوتريخت بالإضافة إلى فينورد وفيتسيه أرنهيم حيث واجه الريال ايندهوفن في 8 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في أربعة وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

وقابل الريال فريق نادي أوتريخت في مباراتين ونجح في الفوز بهم وهو نفس عدد المباريات التي قابل فيها المرينجي فريق نادي فيتسيه أرنهيم فيما واجه العملاق الاسباني فريق نادي فينورد في ثلاثة مباريات حقق الفوز في إثنين وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

ليكون إجمالي مواجهات الريال والأندية الهولندية 27 مواجهة حقق الريال الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 وتلقى الخسارة في 5 مناسبات فقط.

فهل يتمكن الريال من مواصلة أرقامه الكاسحة أمام الأندية الهولندية أم ان لشباب أياكس رأي آخر ؟