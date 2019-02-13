شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب.. كلمة السر في معركة ريال مدريد واياكس والان مع التفاصيل

الخليج 365- تتجه أنظار عشاق المرينجي نادي ريال مدريد اليوم الاربعاء صوب ملعب أياكس أمسترادم الهولندي حيث ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الوقت الذي يعول فيه كل مدير فني على تشكيلة يشوبها لاعبين شباب يحملون إستراتيجيات كبيرة لتحقيق الفوز.

وتمكنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس امسترادم في إبراز إثنين من اللاعبين الشباب وهم فرينكي دي يونج بالإضافة إلى ماتيس دي ليخت الامر الذي عزز من سمعه الفريق في صناعة المواهب الكروية الامر الذي تميز به الهولانديين خلال السنوات الماضية.

وكانت إدارة برشلونة قد وقعت عقداً مع أياكس للحصول على خدمات اللاعب فرانكي دي يونج البالغ من العمر 21 عاماً من أجل الإنتقال لصفوف البلوجرانا في الصيف المقبل في صفقة بلغت 75 مليون يورو بينما تتجه أنظار الاندية الاوروبية الكبرى للموهبة الثانية دي ليخت البالغ من العمر تسعة عشر عاماً

وكان أكثر من نادي على رأسهم برشلونة ومانشستر سيتي قد أعلنوا رغبتهم في الحصول على خدمات دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ومن المنتظر أن يلعب دي يونج دور كبير في إنتقال زميله لفريقه الجديد من اجل تدعيم خط الدفاع بسبب تقدم بيكيه في السن وتكرار إصابه اومتيتي.

وكما هو الحال في أياكس إتجه سولاري المدير الفني لقلعة الريال إلى الاعتماد على لاعبين شباب للتخلص من الطريقة القديمة التي إعتمد عليها زيدان ولوبيتيجي بإشراك أسماء كبيرة حيث زج سولاري بالبرازيلي فينيسوس جونيور في قلب الهجوم بجانب الفرنسي كريم بنزيما والاسباني اليافع لوكاس فاسكيز.

وكان بيريز قد تعاقد مع جونيور الموسم الماضي بعد منافسة كبيرة مع برشلونة في صفقة كلفت خزينة الملكي أربعين مليون يورو وهو المبلغ الكبير نظير التعاقد مع لاعب لم يكد يبدأ ميسرته في الملاعب الأوروبية لكنه أثبت أنه من طينه اللاعبين الكبار وتمكن من حجز مكان له في التشكيلة الأساسية لبطل أوروبا .

ولم يتوقف الحال على جونيور فحسب بل إعتمد سولاري في سياسته الجديدة الخاصة بالشباب على رودريجو الاسم الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً فقط والذي من المنتظر أن ينضم للفريق في الصيف المقبل مقابل 50 مليون يورو مع إبراهيم دياز صاحب التسعة عشر عاماً والذي جاء من مانشستر سيتي في صفقة بلغت 15 مليون يورو.

نجاح العناصر الشابة ينظر بلقاء قوي

نجاح اللاعبين الشباب في الفريقين ينظر بمباراة قوية حيث أنه من المنتظر أن يدفع سولاري من البداية بالثنائي الشاب فينسيوس جونيور بالإضافة إلى المدافع ريجيلون البالغ من العمر 22 عاماً فقط في الوقت الذي ستشهد فيه باقي تشكيلة المرينجي اعمار تتفاوت بين أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات.

وتسبب نجاح العناصر الشابة في إبعاد الضوء قليلاً عن الإدارة المتمثلة في الرئيس فلورينتينو بيريز الذي لم يقم بأي صفقة كبرى في الشتاء الماضي لتعويض رحيل الدون فبعد تفضيل داني سيبايوس على برشلونة وإنتقاله لريال مدريد قادماً من ريال بيتيس خسر اللاعب مكانه في التشكيلة الأساسية.

كما هو الحال بالنسبة للمدافع ألفارو أودريوزولا الذي قرر الريال التعاقد معه قادماً من ريال سوسيداد العام الماضي في صفقة بلغت 30 مليون يورو ومن اللاعبين الشباب أيضاً الذين فقدوا فرصة المشاركة أساسياً الاسباني ماركو أسينسيو الذي حجز لنفسه مكان اساسي في تشكيلة المنتخب الأسباني بعد تألقه الموسم الماضي.

لكنه لم يقدر على التواجد بصورة كبيرة في تشكيلة فريقه هذا الموسم بعد قدوم سولاري خاصةً وأن الأخير وجد في جونيور ما لم يجده في الثلاثي الشاب.

وفيما يخص أياكس أمستردام قلعة صناعة المواهب في العالم سيعتمد المدير الفني للفريق على الثنائي الشباب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم قبل لقاء الإياب في مدريد لتحقيق المفاجأة وإقصاء بطل أوروبا ليبقى السؤال من يقدر على حسم المعركة شباب الريال ام شباب أياكس ؟