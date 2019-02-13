انت الان تتابع أحمد علي يتحدث عن عرض جروس وفشل انتقاله للوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

أكد أحمد علي، لاعب المقاولون العرب، أن كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، طلب التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا من الوداد المغربي، لكنه تعثر لأسباب مادية، وقال في تصريحات تليفزيونية: "لقد تحدث معي شخص ما، وسألني هل إدارة المقاولون فاتحتني في أمر الانتقال إلى الزمالك، لأن جروس كان يريد ضمي الشهر الماضي، ويتأكد من تحرك نادي الزمالك للتفاوض مع مسؤولي المقاولون، كذلك تلقيت عرضا من الوداد المغربي ولكن المفاوضات لم تتم ربما لأسباب مادية".

وواصل حديثه: «الحديث عن انتقالي للأهلي كان عبارة عن كلام مع بعض وكلاء اللاعبين لم يرتق للمفاوضات الرسمية.. الأهلي من أكبر أندية إفريقيا والوطن العربي، وأي لاعب يشرفه اللعب لناديين كبيرين بعيدا عن التعصب الجماهيري، ولكن إذا تفاوض معي الناديان في وقت واحد سأختار الزمالك لأنني صنعت تاريخا معه بالفوز