انت الان تتابع ماني يسخر من خسارة اليونايتد أمام باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

سخر الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من خسارة مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، على أرضه ووسط جماهيره، أمام باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب استاد أولد ترافورد، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفي اللقاء بريسنال كيمباب، وكيليان إمبابي، ليضع الفريق الباريسي قدمًا في ربع نهائي البطولة، قبل مواجهة الإياب التي تقام في السادس من مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء، ويحتاج اليونايتد لتسجيل هدفين لإدراك التعادل أو ثلاثية إن أراد التأهل لدور الثمانية.

ونشر نجم الريدز، ملخصا قصيرا لمباراة مانشستر أمام سان جيرمان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، «إنستجرام» قبل أن ينشر صورة مع زميله في الريدز، آدم لالانا، وهما يضحكان في التدريبات، في إشارة للسخرية من الشياطين الحمر. ويقيم فريق ليفربول في مدينة ماربيلا الإسبانية، قبل مواجهة