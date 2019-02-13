سخرية بالوتيلي من مانشيتر يوناتيد تثير غضب جماهير مارسيليا

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن بالوتيلي نشر عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تدوينة قال فيها إن جماهير مانشستر سيتي (غريم اليونايتد)، يعيشون في حالة سعادة الآن.وأضافت الصحيفة أن بالوتيلي أثار حالة من الغضب لدى مسؤولي وجماهير مارسيليا، خاصة وأن سان جيرمان يعد غريم مارسيليا في فرنسا.
ونوهت الصحيفة بأن ماريو قام بكتابة تغريدة أخرى جاء فيها "فورزا مارسيليا"، إلا أنه لاقى حالة غضب كبيرة من قبل الجماهير، ليضطر لمسح التغريدة التي أثارت حالة من الخلاف والجدل.
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