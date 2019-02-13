تعرف علي التشكيل المتوقع للزمالك أمام حسين داي الجزائري بالكونفدرالية

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره نصر حسين داى الجزائرى، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالزمالك بقيادة جروس على التشكيل الذى سيخوض به لقاء نصر حسين داى، ومن المتوقع أن يدفع جروس بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم.

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