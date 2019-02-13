الإتحاد السكندرى يواصل الاستعدادات لمواجهة الهلال فى البطولة العربية

يواصل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان تدريباته بمدينة الرياض استعدادا لمباراة الذهاب أمام الهلال السعودى، المقرر لها السبت المقبل على استاد جامعه الملك سعود بالرياض فى دور الـ8 للبطولة العربية (كأس زايد).

وكانت بعثة الفريق برئاسة محمد مصيلحى قد أدت مناسك العمرة فور وصولها المملكة العربية السعودية وسط حالة من التفاؤل الكبير، خاصة بعد ارتفاع الحالة المعنوية لجميع أفراد البعثة عقب الفوز الذى حققه الفريق على وادى دجلة فى الجولة الـ22 من فعاليات الدورى الممتاز، حيث استقبل مسئولو الهلال السعودى، فريق الاتحاد بمطار جدة بالورود.

وتضم البعثة الجهاز الفنى والإدارى والطبى: حلمى طولان رئيس الجهاز – المدير الفنى، وليد صلاح الدين مدير الكرة، ممدوح المحمدى مدرب عام، مجدى إبراهيم مدرب عام، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، هانى أحمد مدرب، الدكتور عمرو الاشلم طبيب، إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين، سمير المحجوب إدارى، أحمد متولى إدارى، الدكتور محمد عبد الفتاح علاج طبيعى، إسلام السيد علاج طبيعى، محمد حسن علاج طبيعى، فاروق جعفر “مهمات”، أيمن صابر “مهمات”، محمود كمال “مهمات”، محمد أحمد عبد الجليل “مهمات”.

واللاعبون هم الهانى سليمان ومحمود الزنفلى وصبحى سليمان فى حراسة المرمى ومحمود شعبان وهشام صلاح وولاس دى سيلفا وبازوكا ومحمود رزق ومحمد أنور ومحمد ناصف وصبرى رحيل وكريم الديب و اسيد سالم ونور السيد وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وأحمد داودا وفوزى الحناوى وعمار حمدى وكريم ممدوح وأحمد توفيق ورزاق سيسيه وجدو وتشوكا وخالد قمر وتونى سيلفا.

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