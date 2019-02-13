شكرا لقرائتكم سعفان الصغير بعد رجوع الإسماعيلي لدورى الابطال: سنتأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى بقرار الاتحاد الافريقى بشأن إعادة الفريق للمشاركة بمنافسات دورى أبطال إفريقيا بنسختها الجارية.

وأضاف فى تصريحات صحفية :”لم نرتكب أفعال تستلزم اقصائنا من دورى الأبطال ، علينا أن نتمسك بالفرصة وأن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج إيجابية فى مشوارنا بدور المجموعات”.

وبسؤاله عن امكانية التأهل أجاب :”كرة القدم لا تعرف المستحيل ،تعترف فقط بأن يؤدى كل عضو بالفريق سواء لاعب أو مدرب دوره على أكمل وجه من أجل تحقيق الانتصارات”.

وأنهى مدرب حراس الدراويش حديثه :”سعيد بإشادة وسائل الاعلام بعد المستوى المميز الذى قدمه حراس المرمى ،وأتمنى من جماهير الفريق مزيد من المساندة والمؤازرة خلال الفترة المقبلة”.