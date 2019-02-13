شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى يكشف سبب غياب أعضاء الجبلاية عن لجان أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، أن أعضاء مجلس الجبلاية سيتولوا الإشراف على لجان بطولة أمم افريقيا التى تم تشكيلها مؤخرا. قال عبد الغنى لـ"الخليج 365" إنه تم الاتفاق على عدم تولى أعضاء اتحاد الكرة رئاسة اللجان، على أن تتم الاستعانة بهم كمشرفين على هذه اللجان.

ويضم تشكيل لجان أمم افريقيا كلا من:- د / محمد سلطان اللجنة الطبية د / محمد سلطان اللجنة الطبية لواء/ يحيى عبد الرحمن لجنة تطوير الاستادات لواء / شريف فايز لجنة النظم والمعلومات لواء حسام ناجي لجنة الأمن مهندس / شريف سالم لجنة الإقامة عبد المنعم الصاوى لجنة المتطوعين محمد كامل لجنة التسويق ياسر فتحى لجنة القانونيه كامل أبو على لجنة الأنشطة السياحية طارق كمال لجنة المراسم تامر غنام لجنة المالية أحمد عبد الله لجنة التدريب والمباريات أسامة إسماعيل لجنة الإعلامية أحمد الشيخ لجنة الاتصال الحكومى

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