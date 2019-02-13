شكرا لقرائتكم الأهلى يختار ملابس الموسم الجديد مطلع مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير وفد من النادى الأهلى إلى الإمارات أوائل شهر مارس القادم، لزيارة مقر شركة الملابس الراعية للقلعة الحمراء.

ويتكون الوفد الأهلاوى من أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ويقوم خلال زيارة الإمارات باختيار ملابس الموسم الجديد مع مسئولي شركة الملابس الراعية، بعد الاتفاق على شكل القميص والألوان الأساسية والاحتياطية.

وتعاقد النادى الأهلى مع شركة لرعاية ملابس الفريق بعد فسخ التعاقد مع الشركة السابقة.