شكرا لقرائتكم مبابى: غياب نيمار وكافانى لن يرعبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إنه يجب التوقف عن الرعب عند غياب أبرز زملائه مثل نيمار وإدينسون كافاني، بعدما أثبت الفريق قدرته على النجاح بفوزه 2-0 على مانشستر يونايتد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وسجل نيمار وكافاني فيما بينهما 41 هدفاً هذا الموسم، لكن الأول غاب أمام مانشستر يونايتد بسبب إصابة في القدم، بينما يعاني الثانى من إصابة عضلية ولم يظهر اللاعبان في أولد ترافورد.

ورغم أهمية هذا الثنائي نجح سان جيرمان بباقي لاعبيه في الخروج بفوز مستحق، وخسر يونايتد لأول مرة على أرضه بفارق أكثر من هدف واحد في مباراة أوروبية.

وقال مبابى فى تصريحات لقناة "آر.إم.سي سبورت" الفرنسية" "نحن نحتاج إلى إيقاف قصص الرعب .. يحتاج الناس إلى إيقاف الشعور بالخوف"، وأضاف: "رغم أهمية نيمار وكافاني فإن الأهم هو ما نجح سان جيرمان في تقديمه داخل أرضية الملعب بالتشكيلة المشاركة".

وتابع اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة وصاحب الهدف الثاني في مرمى يونايتد: "نحن سعداء لكننا أنهينا النصف الأول فقط من المواجهة، ونحتاج إلى الاستعداد بشكل رائع لأن، أعتقد أن مستوانا تراجع من الناحية البدنية في آخر 20 دقيقة".

وسيستضيف سان جيرمان مباراة الإياب في باريس في السادس من مارس المقبل.