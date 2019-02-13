شكرا لقرائتكم أزمة القروض تضرب برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن أزمة قوية ضربت فريق برشلونة الأسبانى على المستوى المالى بسبب قروض قيمتها 140 مليون يورو.

أشارت صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن مسئولى برشلونة حصلوا على قروض مالية بقيمة 140 مليون يورو من صندوقين إستثماريين أمريكيين لسد رواتب موظفيه ولاعبيه إلى جانب تمويل الصفقات.

أوضحت الصحيفة، إن إدارة برشلونة حصلت على 90 مليون يورو من مجموعة بريكوا كابيتال كما حصل على 50 مليون يورو من شركة بارينجس مع تسديد هذا المبلغ إجمالياً بنسبة فائدة 1.8%.

وعلى الرغم من حصول برشلونة على مبلغ مالى ضخم من قيمة الصفقات وأبرزها البرازيلى نيمار دا سيلفا بعد بيعه مقابل 222 مليون يورو بعد إنتقاله إلى باريس سان جيرمان لكنه أنفق هذا المبلغ فى تمويل صفقة فيليب كوتينيو من ليفربول والتى تم إنهائها مقابل 160 مليون يورو بالإضافة إلى عثمان ديمبلي بـ 150 مليون يورو.

وهو الامر الذى دفع برشلونة للحصول على قروض من الشركات الإستثمارية الأمريكية لسد العجز الداخلى، خاصة بعد إرتفاع قيمة رواتب عدد من نجومه وأبرزهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه ولويس سواريز.