شكرا لقرائتكم نصيحة وتحذير من جروس لأوباما قبل مباراة الزمالك ونصر حسين داى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث السويسري كرستيان جروس المدير الفني للزمالك، مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، وحذره من العصبية الزائدة أمام نصر حسين داي الجزائري في المباراة التي ستجمعهما في التاسعة مساء اليوم علي ستاد برج العرب، بالجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وشدد جروس علي أوباما التحلي بالهدوء والصبر وعدم العصبية، لعدم نقلها لباقي زملائه بالفريق، كما حذر الخواجة السويسري أوباما من التحدث مع زملائه بطريقة غير لائقة مرة أخري مثلما حدث في المباراة الماضية مع الدولي التونسي فرجاني ساسي.