شكرا لقرائتكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام فى أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصاً من "الخليج 365" على تقديم خدمة متميزة للقراء، يقدم تغطية حية (بث مباشر) للمباراة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وأياكس أمستردام الهولندى فى دورى ابطال وذلك لأهمية المباراة التي يتابعها الملايين من عشاق الفريقين في كافة أنحاء العالم.

ريال مدريد يحل ضيفا ثقيلا على أياكس فى دوري الأبطال

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على أياكس أمستردام الهولندي في العاشرة مساء اليوم، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وفى نفس التوقيت على ملعب ويمبلى بالعاصمة الإنجليزية لندن، يلتقى توتنهام هوتسبير مع بوروسيا دورتموند الألمانى بالجولة ذاتها.

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم الوقوف دقيقة حداد على روح الأرجنتيني إسمليانو سالا مهاجم نانت الذى توفى قبل أيام، حيث نشر يويفا بيانا عبر موقعه الرسمى أمس أكد فيه أن كل مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال ستشهد الوقوف دقيقة حداد على روح اللاعب الراحل الذى وافته المنية بعد سقوط طائرته فى بحر المانش يناير الماضى، قبل خوضه أول مران مع فريقه الجديد كارديف سيتى الذى انتقل إليه من نانت، لكنه لم يشارك فى أى مباراة مع الفريق الويلزي.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة أياكس اليوم غياب فرانشيسكو إيسكو بقرار فنى وماركوس لورينتي للإصابة، وعلى الرغم من أن الملكى حامل لقب البطولة فى آخر 3 سنوات إلا أنه قد يواجه العديد من الأزمات أمام أياكس الواعد والذى يضم لاعبين صغار السن بإمكانيات كبيرة، وقد نشاهد المفاجأة بإقصاء حامل اللقب من هذا الدور فى مباراة الإياب يوم 5 مارس المقبل.

ويتسلح الملكى بهدافه الفرنسى كريم بنزيما صاحب الكعب العالى على الفريق الهولندى حيث سجل 3 أهداف أمام أياكس أمستردام.

وتأهل ريال مدريد بعد احتلال صدارة المجموعة السابعة على حساب روما وفيكتوريا بلزن وسيسكا موسكو، بينما وصل أياكس إلى هذا الدور باحتلاله المركز الثانى فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ المتصدر.

ريال مدريد ضد أياكس.. فاران مهدد بالغياب بسبب نزلة برد

غاب المدافع الفرنسي رافائيل فاران عن تدريب فريقه ريال مدريد الإسباني، استعداداً لمواجهة أياكس أمستردام اليوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، بسبب نزلة برد، لتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته في اللقاء.

وأسدل الفريق "الملكي" الستار على تحضيراته على الملعب الذي سيحتضن اللقاء.

وينتظر المدير الفني لـ"الميرينجي"، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، تحسن حالة اللاعب الشاب الذي في حالة غيابه سيترك مكانه لناتشو فيرنانديز، لينضم بذلك للثنائي المصاب ماركوس يورنتي وإيسكو ألاركون، اللذين ظلا في مدريد.

وخاض ريال مدريد تدريبات قوية استعداداً لمواجهة الأربعاء في ذهاب دور الـ16، وهو الدور الذي لم يسبق للفريق أن غادر البطولة من خلاله منذ 19 عاماً.