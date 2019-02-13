شكرا لقرائتكم صلاح يظهر بلوك كواليس إعلانه الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى و المحترف فى ليفربول صورة عبر صفحته بموقع التغريدات تويرت ، يظهر فيها بالملابس التى ارتداها خلال أحد الاعلانات التى قام بتصويرها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى. ظهر محمد صلاح، بـ"لوك جديد"، بعدما نجح فى تعزيز حظوظه بالاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزي للموسم الثانى على التوالى. واللوك الذى ظهر به بعد الاحتفاظ بلقب هداف الورى الانجليزى بدون ذقن أو شنب، و هو ما أثار حالة بين متابعيه ، حيث لجأ الكثير منهم إلى اتباع خطاه وتقليده. ويحافظ محمد صلاح على علاقته بعشاقه عبر نشر صوره وأرائه على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يظهر بلوك كواليس إعلانه الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.