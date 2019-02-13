شكرا لقرائتكم الشباب يكشف عن إصابة لاعبه الروماني بوديسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت عيادة "فيزيو تريو" الشريك الطبي لنادي الشباب عن إصابة ثلاثية للروماني كونستانتين بوديسكو صانع ألعاب الفريق تعرض لها في لقاء الفتح الذي خسره الفريق العاصمي بهدف دون رد.

وقالت العيادة في بيان رسمي نشره حساب الشباب على "تويتر" إن اللاعب الروماني تعرض إلى تمزق في عضلة السمانة الخلفية، وتمزق في الرباط الخارجي للركبة وتمزق ثالث في وتر صابونة الركبة.

وشارك اللاعب الروماني (30 عاماً) في 17 مباراة مع الشباب بمختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.