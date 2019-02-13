شكرا لقرائتكم سانشو: فتحت باب الاحتراف الخارجي أمام مواهب إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى جيدون سانشو جناح منتخب إنجلترا سعادته لأنه فتح الباب أمام المواهب الإنجليزية الواعدة للتألق خارجيا من خلال انتقاله إلى بروسيا دورتموند والعروض القوية اللاحقة التي قدمها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ويتألق سانشو، خريج أكاديمية مانشستر سيتي المنتقل إلى دورتموند في 2017، هذا الموسم وسجل سبعة أهداف وصنع تسعة مع متصدر الدوري الألماني كما يشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما بانتظام في دوري أبطال أوروبا وخاض 28 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

وأبلغ سانشو شبكة "إي.اس.بي.إن" في مقابلة قبل مواجهة توتنهام في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء: السعادة لا تسعني لاني فتحت الباب أمام المواهب الواعدة. من الرائع أن يحصل لاعبون آخرون على فرصة في مكان آخر وليس فقط في بلادهم. انه شعور رائع.

وتابع: يسألني الناس عن شعوري بعد الانتقال من الفريق الاحتياطي إلى الفريق الأول. أرد عليهم بكل صراحة. الأمر لم يكن سهلا على الاطلاق.