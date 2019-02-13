شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: الإسماعيلى يتمسك بالفرصة وكرة القدم لا تعرف المستحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى بقرار الاتحاد الأفريقى بشأن إعادة الفريق للمشاركة بمنافسات دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

وأضاف فى تصريحات صحفية "لم نرتكب أفعال تستلزم إقصاءنا من دورى الأبطال، علينا أن نتمسك بالفرصة وأن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتائج إيجابية فى مشوارنا بدور المجموعات".

وبسؤاله عن إمكانية التأهل أجاب "كرة القدم لا تعرف المستحيل، تعترف فقط بأن يؤدى كل عضو بالفريق سواء لاعب أو مدرب دوره على أكمل وجه من أجل تحقيق الانتصارات".

وأنهى مدرب حراس الدراويش حديثه "سعيد بإشادة وسائل الإعلام بعد المستوى المميز الذى قدمه حراس المرمى، وأتمنى من جماهير الفريق مزيد من المساندة والمؤازرة خلال الفترة المقبلة".