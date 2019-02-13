شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. محمد صلاح بالذقن والشنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى ليفربول صورة عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر، يظهرفيها بشكله القديم بـ"الدقن والشنب".

وكان محمد صلاح قد ظهر بـ"لوك جديد"، بعدما نجح فى تعزيز حظوظه بالاحتفاظ بلقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى.

واللوك الذى ظهر به بعد الاحتفاظ بلقب هداف الورى الإنجليزى بدون ذقن أو شنب.

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