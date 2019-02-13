شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طارق حامد قلب الزمالك النابض بشهادة تحليل الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس على الاطلاع على تقارير تحليل أداء اللاعبين من الشركة الروسية المتعاقد معها الأبيض هذا الموسم، قبل مواجهة الفريق الأبيض مع نصر حسين داى الجزائرى فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع؛ حيث يسعى الأبيض لتحقيق أول فوز له فى المجموعة.

وكشفت تقارير الشركة الروسية أنه حتى الآن يعد طارق حامد وخلفه محمود كهربا الثنائى الأفضل هذا من ناحية تقييم الأداء بالأبيض حتى الآن فى مختلف البطولات التى شارك بها الفريق الأبيض، ويستعيد الأبيض الثنائى اليوم فى مواجهة نصر حسين داى بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة للفريق الأبيض أمام النجوم بالدورى الممتاز للإيقاف.

من المفارقات هذا الموسم أنه عندما غاب طارق حامد عن الأبيض هذا الموسم فى مباراة إقصائية كانت أمام الاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية رغم تواجد كل العناصر الأساسية، وودع الأبيض البطولة بعد خسارته بركلات الترجيح، ويعد اللاعب أحد الركائز الأساسية للفريق ومنتخب مصر فى الفترة الماضية، وسيكون له دور كبير فى مهمة الفريق اليوم أمام نظيره الجزائرى نحو حصد أول نقاط فى المجموعة.

ويتواجد الأبيض فى المجموعة الرابعة حيث يحتل الزمالك المركز الأخير بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتى نصر حسين داى المركز الثانى بـ3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.