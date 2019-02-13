7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 13 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، رفض إقامة مباريات الأهلى باستاد المقاولون لأسباب أمنية ، اتحاد الكرة يتراجع عن إيقاف حكم الأهلى والحدود ويحظر العمل فى الأكاديميات .

أرسل اتحاد الكرة خطابًا للأهلى يطالبه بتحديد ملعبه الجديد ويفاضل الأحمر بين الكلية الحربية وبتروسبورت لإقامة مبارياته على أحد الملعبين.

وصلت، منذ قليل، بعثة النادى الأهلى للقاهرة قادمة من العاصمة التنزانية دار السلام، بعد الخسارة من سيمبا التنزانى بهدف نظيف، بالملعب الوطنى بالعاصمة التنزانية دار السلام.

تراجعت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن قرار إيقاف حسن السندبيسى الحكم الخامس فى مباراة الأهلى وحرس الحدود الأخيرة فى الدورى، والتى انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف بعد إلغاء هدف إمام عاشور فى الشوط الأول بداعى أن اللعبة مخالفة على مدافع الحرس.

رفضت الجهات الأمنية إقامة المباريات المقبلة للأهلى فى الدورى على استاد المقاولون العرب.

قررت لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين طاقم حكام صربى لمواجهة بيراميدز وسموحة المقرر إقامتها غدًا الخميس، فى الجولة 22 بالدورى الممتاز .

يخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لفحص طبى قبل مران الفريق غد الخميس، لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات المقبلة بعدما الإصابة البسيطة التى تعرض لها فى العضلة الضامة دون سفره مع الفريق إلى تنزانيا.

أعلن نهاد حجاج المستشار القانونى للنادى الاسماعيلى الاستقالة من منصبه بداعى التدخل فى عمله .

وكتب حجاج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : "بضمير مرتاح ؛؛ وبعد ان اديت مهام عملى بالنادي الاسماعيلى علي اكمل وجه وبكل اخلاص وتفاني ، وكان اخرها امس الثلاثاء بارسال مذكرة للجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لتخفيف العقوبات المالية بعد القرار التاريخي بعودة نادي الاسماعيلي لبطولة دورى الأبطال ".