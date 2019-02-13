شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تستضيف البطولة العربية لرجال الجولف 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسند الاتحاد العربى للجولف برئاسة الشيخ فاهم القاسمى تنظيم البطولة العربية للجولف لمنتخبات الرجال نسخة 2019 إلى المغرب.
وجاء هذا الإسناد خلال الاجتماع الأخير، الذى أقر سحب تنظيمها رسميا من قطر التى كان مقررا لها استضافة البطولة هذا العام.
كما أسند الاتحاد العربى خلال الاجتماع ذاته إلى مصر تنظيم واستضافة الأشقاء العرب فى نسخة البطولة للعام المقبل 2020 حيث تقام تلك البطولة سنويا.
وجاء الإسناد إلى مصر بالإجماع بعدما تقدم نائب رئيس اتحاد الجولف المصرى وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد العربى تيمور أبو الخير بالعرض المصرى بالاستعداد التام لتنظيم واستضافة أى حدث للاتحاد العربى للجولف فى أى وقت نظرا لما تمتلكه مصر من كل مقومات النجاح فى هذا الاتجاه من ملاعب عالمية وفنادق على أعلى مستوى.
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