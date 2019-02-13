شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يطمئن على دويدار بعد إجراء جراحة وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على الاطمئنان على لاعبه أحمد دويدار بعد إجرائه جراحة وتر أكيليس، حيث تواصل مع اللاعب للشد من أزره ورفع روحه المعنوية.
وكان دويدار قد تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.
ومن المقرر أن يبتعد دويدار عن الملاعب لمدة تقارب 8 أشهر ليتأكد نهاية موسمه مع الفريق.
ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 22 لمسابقة الدورى العام على استاد بتروسبورت.
وصعد الإنتاج الحربى للمربع الذهبى بالدورى عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ21 للدورى.
ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.
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