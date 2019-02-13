شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات فى مواعيد مباريات الإسماعيلى بالدورى والكأس بسبب الكاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى سعى لجنة المسابقات لإجراء تعديلات جديدة على مواعيد مباريات الإسماعيلى بالدورى والكأس، بعد إعلان المواعيد الجديدة للدروايش أمام بطل الجزائر شباب قسنطينة فى الجولتين الثالثة والرابعة بدورى الأبطال الأفريقى.
وحدد الكاف يومىّ 23 فبراير و2 مارس موعدا لمباراتىّ الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى بعد عودته مجددا للمشاركة فى البطولة، وهو ما وضع لجنة المسابقات باتحاد الكرة فى ورطة حيث يتضمن الجدول إقامة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى كأس مصر يوم 21 فبراير، كما يواجه الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش فى الأسبوع الـ24 بالدورى يوم 25 فبراير.
كما يواجه الإسماعيلى وفقا للجدول نظيره سموحة يوم 1 مارس المقبل، فى الجولة 25 بالدورى، وهو ما سيجعل لجنة المسابقات تناقش تعديل هذه المواعيد.
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