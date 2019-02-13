مجدى عبد الغنى: أعضاء الجبلاية سيتولون الإشراف على لجان أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، أن أعضاء مجلس الجبلاية سيتولون الإشراف على لجان بطولة أمم افريقيا التى تم تشكيلها مؤخرا. قال عبد الغنى لـ"الخليج 365" إنه تم الاتفاق على عدم تولى أعضاء اتحاد الكرة رئاسة اللجان، على أن تتم الاستعانة بهم كمشرفين على هذه اللجان. يذكر أن تم تشكيل لجان أمم أفريقيا مؤخرا وتضم: د / محمد سلطان اللجنة الطبية لواء/ يحيى عبد الرحمن لجنة تطوير الاستادات لواء / شريف فايز لجنة النظم والمعلومات لواء حسام ناجي لجنة الأمن مهندس / شريف سالم لجنة الإقامة عبد المنعم الصاوى لجنة المتطوعين محمد كامل لجنة التسويق ياسر فتحى لجنة القانونيه كامل أبو على لجنة الأنشطة السياحية طارق كمال لجنة المراسم تامر غنام لجنة المالية أحمد عبد الله لجنة التدريب والمباريات أسامة إسماعيل لجنة الإعلامية أحمد الشيخ لجنة الاتصال الحكومي

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