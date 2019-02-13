وفد أهلاوي يطير للإمارات أول مارس لاختيار ملابس الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير وفد أهلاوي أوائل شهر مارس القادم، يتكون من أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتسويق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة للإمارات لزيارة مقر شركة الملابس الراعية. ويقوم الوفد الأهلاوي خلال زيارة الإمارات باختيار ملابس الموسم الجديد مع مسئولي شركة الملابس الراعية، بعد الاتفاق على شكل القميص والألوان الأساسية والاحتياطية.

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