20 لاعبا فى معسكر سموحة لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر عادل عبد الرحمن المدير الفنى لفريق سموحة على ضم 20 لاعبا فى معسكر الفريق السكندرى بالقاهرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الجولة الـ22 بالدورى الممتاز غدا الخميس. وتم تعيين طاقم حكام صربى لمواجهة بيراميدز وسموحة، حيث تقدم بيراميدز بطلب استقدام حكام من أوروبا لمواجهة سموحة، وسدد لاتحاد الكرة قيمة استقدام الطاقم الأوروبى البالغة 25 ألف دولار. وجاءت القائمة كالتالى :

قائمة سموحة

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