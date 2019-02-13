شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم.. ميلاد حلمى زامورا المهندس الفقير فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم من عام 1912 ولد محمد حسن حلمى، الشهير بحلمى زامورا لاعب ورئيس نادى الزمالك الأسبق.

ويعد زامورا من رموز نادى الزمالك، خاصة أنه ساهم فى بناء القلعة البيضاء، وبالرجوع بالذاكرة نجد أن قصة تسميته زامورا كانت عن طريق حارس المرمى يوسف اللبان، بعد أن أحرز حلمى هدفا فى مرمى الحارس الإسبانى ريكاردو زامورا خلال إحدى المباريات.

كما اشتهر زامورا فى الأوساط الرياضية بلقب المهندس الفقير لأنه لم يكن يملك سوى راتبه الضئيل من وظيفته كوكيل لوزارة الزراعة.

زامورا هو أول لاعب كرة قدم يتولى رئاسة نادى الزمالك منذ تأسيسه، وبعد وفاته بأسبوع تم إطلاق اسمه على ملعب القلعة البيضاء بميت عقبة.

وبعد اعتزاله اتجه إلى التحكيم وحصل على الشارة الدولية، وتدرج فى المناصب حتى وافته المنية 1986.