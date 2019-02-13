شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحذر أوباما من العصبية الزائدة أمام نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك مع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، وحذره من العصبية الزائدة أمام نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم على استاد برج العرب، بالجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وشدد جروس على أوباما بالتحلى بالهدوء والصبر وعدم العصبية، لعدم نقلها لباقى زملائه بالفريق، كما حذر الخواجة السويسرى أوباما من التحدث مع زملائه بطريقة غير لائقة مرة أخرى مثلما حدث فى المباراة الماضية مع الدولى التونسى فرجانى ساسى.