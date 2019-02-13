شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: بطولة منتخبات المناطق القاعدة لاختيار منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على منتخب الشباب اجتماعا مع رئيس منطقة القاهرة حمادة الشربينى للوقوف على كل الأمور المتعلقة بتنظيم بطولة القطاعات لمنطقة القاهرة، التى تضم منتخبات مناطق القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والشرقية والسويس مواليد 2001، والتى تنطلق غدا بالتجمع فى الفترة من 14 حتى 17 من الشهر الجارى.

حضر الاجتماع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب لوضع اللمسات الفنية للبطولة، لتحقيق أكبر استفادة منها فى اختيار العناصر التى تستطيع الانضمام والمشاركة مع المنتخب الوطنى للشباب.

فيما أكد حمادة الشربينى أن الاتحاد ومنطقة القاهرة يبذلان مجهودات كبيرة لإنجاح هذة البطولة المصغرة للمناطق، لخدمة منتخب الشباب وجهازة الفنى.

وصرح مجدى عبد الغنى أن إقامة بطولة المناطق الهدف منها قيام الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين وجهازة المعاون، بمشاهدة كلا اللاعبين عن قرب وتوسيع قاعدة الاختيار من خلال هذة البطولة، التى سوف نشاهد من خلالها 27 منتخبا بعدد محافظات مصر، حيث سيتم عمل دورات مجمعة لهذه المنتخبات والبدية من القاهرة ثم الإسكندرية وبعدها الدقهلية ثم سوهاج وأخيرا البحر الأحمر.