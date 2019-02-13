شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يحذر لاعبى الإنتاج الحربى من انتفاضة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الأهلى المقبلة، لاسيما بعد أن خسر الفريق الأحمر من منافسه سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقية.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 22 لمسابقة الدورى العام على استاد بتروسبورت، وكانت مباراة الفريقين فى الدور الأول بالدورى قد انتهت بالتعادل السلبى.

وطالب مختار لاعبيه بالتركيز فى اللقاء فى محاولة لخطف النقاط الثلاثة فى ظل الحالة التى سيظهر عليها الأهلى فى محاولة لمصالحة جماهيره الغاضبة من الخسارة فى تنزانيا.

وصعد الإنتاج الحربى للمربع الذهبى بالدورى عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ21 للدورى.

ويحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات.