شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وحسين داى الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك مواجهة مهمة مساء اليوم أمام حسين داى الجزائرى فى إطار الجولة الثانية بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ج : يقام لقاء الزمالك أمام حسين داى الجزائرى فى تمام التاسعة مساء على ملعب إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ج: يحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الرابعة بدون رصيد، فيما يتصدر فريق جورماهيا الكينى الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتى نصر حسين داى المركز الثانى بـ3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الفريق الكينى، فيما يحتل بترو أتلتيكو الأنجولى المركز الثالث بدون رصيد من النقاط.

ج : من المتوقع أن يدفع المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: محمود جنش فى حراسة المرمي، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

ج : يقام اللقاء بحضور جماهير يقدر بـ 10 آلاف مشجع.

ج : يتكون الطاقم التحكيمي لهذه المباراة من الغاني دانيال لارييا حكم ساحة، ويعاونه المساعد الأول ابيل بابا من نيجيريا، المساعد الثاني سوريو فاتسوان من ليسوتو، والحكم الرابع ساليسيو بشير من نيجريا و التنزاني أحمد ادي مجواي دا، و مراقب الحكام السوداني محمد آدم حامد .

س: كيف انتهت المواجهات السابقة للزمالك مع أندية الجزائر ؟

ج: التقى الأبيض مع أندية الجزائر فى 17 مباراة، حقق الفوز فى 8 مواجهات، بينما خسر مباراتين، وحسم التعادل نتائج الزمالك مع أندية الجزائر فى 7 مباريات، على مدار تاريخه، أما على مستوى البطولات الأفريقية، فالتقى الزمالك مع أندية الجزائر فى 8 مباريات، فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وهزم بمباراتين، وسجل أبناء ميت عقبة 13 هدفًا بالشباك الجزائرية مقابل 8 أهداف فقط اهتزت بها شباكهم.