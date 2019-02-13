الكاف يعلن موعد مباراتي الإسماعيلي أمام قسنطينة بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراتي النادي الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة الجزائري في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحسب ما جاء على الموقع الرسمي للكاف، فإن المواجهة الأولى ستقام يوم 23 فبراير في مباراة الجولة الثالثة في مصر.

كما تقرر أن تقام المباراة الثانية بين الإسماعيلي وقسنطينة في الجزائر بالجولة الرابعة من دور المجموعات في الجزائر يوم 2 مارس القادم.

وكان الكاف قد أعلن استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال أفريقيا على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريق أمام الأفريقي التونسي.

وذكر الكاف في بيانه، أن النتيجة النهائية الخاصة بمباراة الإسماعيلي مع الأفريقي سيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة.

إلا أن الاتحاد الأفريقي قرر قبول الاستئناف الذي تقدم به الإسماعيلي، ليعود الفريق من جديد للمشاركة في البطولة واستئناف مبارياته.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي كان قد خسر مباراتي الجولتين الأولى والثانية أمام مازيمبي الكونغولي والأفريقي التونسي في دوري الأبطال.