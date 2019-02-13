موقع نيجيريا: لاعب الأهلي سيكون مفاجأتنا أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكدت تقارير إعلامية نيجيرية أن جيرنو روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، يخطط للاستعانة بجونيور أجايي في مواجهتي سيشل ومصر، خلال شهر مارس المقبل.
ووفقًا لما ذكره موقع نيجيريان بايلوت، فإن روهر ينوي ضم أجايي خلال معسكر نيجيريا المقبل، بعدما عاد للمشاركة مع الأهلي من جديد ونجاحه في تسجيل هدفين.
وأوضح الموقع أن من ضمن الأسباب التي تدعم تواجد أجايي في المعسكر المقبل لنيجيريا، هو انخفاض مستوى عدد من مهاجمي الفريق في الفترة الماضية.
وشدد الموقع على أن تألق أجايي مع الأهلي منذ عودته من الإصابة، يدفع الجهاز الفني لنيجيريا للاستعانة به خلال مواجهتي مارس.
ويرغب روهر في إراحة الثلاثي أحمد موسى، إيزاك ساكسيس وأوديون إيجالو خلال المعسكر المقبل، وهو ما يزيد من احتمالية استدعاء أجايي.
وسيلتقي منتخب نيجيريا مع سيشل في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، قبل أن يلاقي مصر في لقاء ودي، وكلاهما في شهر مارس المقبل.
الجدير بالذكر أن أجايي تواجد في معسكر منتخب نيجيريا قبل كأس العالم 2018، حيث شارك في مباراة ودية، ولكن لم يتم استدعاءه بالقائمة النهائية للمسابقة.
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