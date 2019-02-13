توخيل الرابح الأكبر في غياب نيمار وكافاني

برز المدرب الألماني توماس توخل كالرابح الأكبر في مباراة فريقه باريس سان جرمان الفرنسي ضد مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب الدور 16 لربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بابتكار لمزيج ناجح عوّض غياب البرازيلي نيمار، والأوروغوياني إدينسون كافاني.

حقق سان جيرمان فوزاً مريحاً وغير متوقع على ملعب “أولد ترافورد” 2-0، في مواجهة فريق مضيف دخل المباراة، وفي رصيده 10 انتصارات، وتعادل في المباريات 11 التي خاضها في مختلف المسابقات بإشراف مدربه الموقت النرويجي أولي غونار سولشاير.

وفي حين ساد اعتقاد بأن سان جيرمان قد يكون الطرف الأضعف في المواجهة بغياب مفتاحي الهجوم نيمار وكافاني، عوض المدافع بريسنل كيمبيمبي، والمهاجم الواعد كيليان مبابي الثغرة، وسجلا هدفين في الشوط الثاني، ليمنحا الفريق أفضلية كبيرة للعبور الى ربع النهائي عندما يستضيف مباراة الإياب على ملعبه بارك دي برانس في 6 مارس (آذار).

ووصل سان جرمان إلى مانشستر على خلفية فشل في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات في المسابقات القارية على أرض الفرق الإنجليزية، الا أنه تفوق بشكل لا لبس فيه على مضيفه الذي اكتفى بمحاولة واحدة بين الخشبات الثلاث لمرمى الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون.

وقال توخيل بعد الفوز: “لعبنا بمزيج جيد.. الجميع عمل من أجل إغلاق المساحات.. بقينا هادئين مع الكرة.. كبرنا في هذه المباراة.. أقدمنا على الخطوة التالية”.

وفي موسمه الأول في دفة الإدارة الفنية للنادي الباريسي، ظهر توخيل في موقع المبتكر القادر على العبور بالفريق الى ربع النهائي، وتخطي خيبة الخروج في الموسمين الماضيين من الدور 16 للمسابقة القارية. وإضافة إلى تخطي عقبة غياب نيمار وكافاني والظهير البلجيكي توما مونييه، تمكن توخيل من تحريك فريقه من البداية، ومنحه دفعة إضافية خلال الاستراحة انعكس أداء أكثر جسارة واستحواذاً في الشوط الثاني.