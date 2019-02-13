أزمة في لجنة المسابقات بسبب مواعيد مواجهتي الإسماعيلي مع شباب قسطنطينة

كتب - كريم عبد المحسن:

باتت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، في أزمة كبيرة، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مواعيد مواجهتي الإسماعيلي أمام شباب قسطنطينة، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الكاف إقامة المباراة الأولى في مصر يوم 23 فبراير الجاري في مصر، على أن تقام المواجهة الثانية يوم 2 مارس في الجزائر.

وتتمثل الأزمة في أن لجنة المسابقات، حددت يوم 21 فبراير موعد لمواجهة الإسماعيلي والاتحاد في كأس مصر، ويوم 25 موعدا لمواجهة الدراويش وطلائع الجيش في الدوري، بجانب تحديد يوم 1 مارس موعدا لمواجهة الإسماعيلي مع سموحة بالدوري.