سولشاير: مواجهة ليفربول الأقوى هذا الموسم

سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد

كتبت ـ سارة جاب الله:

أغلق النرويجي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد ملف هزيمة الفريق بالأمس أمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا وأكد على أن الهزيمة لا يجب اعتبارها العامل الحاسم في تحديد مصير يونايتد هذا الموسم.

وأضاف أن التفكير في يونايتد سوف يتحول سريعًا إلى المباريات المحلية والتي ستشهد خوض يونايتد لمواجهة من العيار الثقيل خارج الديار أمام

تشيلسي في كأس الاتحاد يوم الإثنين، وذلك قبل أن يحل ليفربول ضيفًا على ملعب أولد ترافورد في مباراتنا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع على تلك المواجهة وتحديدًا يوم الأحد".

وأكد أنه في نفس اليوم، ستكون أكبر مباراة في بطولة الدوري تلك

التي ستجمع بين يونايتد وليفربول المحترف لدي صفوفة".

وتابع: لن نكون مقللين من شأن الآخرين عندما نقول بأن تلك المباراة سوف تحظي بالاهتمام الأكبر، وذلك برغم المباراة النهائية التي ستقام في ملعب ويمبلي.

وقال إن آخرمنافسة لليفربول على بطولة الدوري، شهدت خسارتنا بنتيجة 3/0 في مارس 2014، ويومها أهدر ستيفين جيرارد واحدة من الركلات الجزاء الثلاث التي نفذها في أمسية صعبة على يونايتد بقيادة ديفيد مويس".