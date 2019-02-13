وفاة ابنة عم عضو اتحاد الكرة السابق

كتب - كريم عبد المحسن: توفيت فايزة محمد حسن الشامي، ابنه عم المهندس محمود الشامي، رئيس لجنه قطاع الأعمال بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن وعضو الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق. لحزب مستقبل وطن وعضو الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق. وتقرر إقامة العزاء مساء يوم السبت المقبل، بمسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس. وتتقدم "الوفد"، بخالص العزاء للمهندس محمود الشامي في وفاة ابنة عمه.

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