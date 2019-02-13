قبل المواجهة المرتقبة.. مباريات ريال مدريد ضد أياكس لا تعرف إلا الفوز

يستضيف فريق أياكس أمستردام الهولندي، في الساعة العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، نظيره ريال مدريد، على ملعب يوهان كرويف أرينا، بذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه المباراة، المواجهة رقم 13 التي تجمع بين الفريقين في بطولة دوري الأبطال، حيث

التقيا من قبل 12 مرة، وكان لريال مدريد النصيب الأكبر في عدد مرات الفوز، حيث فاز الملكي في 7 لقاءات وخسر في 4 وكان التعادل نتيجة مواجهة واحدة.

وتشهد مباريات الفريقين غزارة تهديفية،

خاصة من الفريق الملكي، والذي سجل 24 هدفًا، في حين سجل أياكس في شباك الميرنجي 10أهداف.

كما تشهد مباريات الفريقين رقم آخر لريال مدريد، والذي نجح في الفوز على أياكس في آخر 6 مباريات متتالية جمعت الفريقين، وهو ما يمثل عقدة للفريق الهولندي والذي يبحث عن كسرها في مباراة اليوم، على ملعبه ووسط جماهيره.