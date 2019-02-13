فريق نادي بني سويف يفوز ببطولة منطقة الكرة بضربات الترجيح

مباراة فريق بنى سويف

محسن عبد الكريم

فاز فريق كرة القدم مواليد 2003 بنادي بني سويف الرياضي، ببطولة المنطقة، وذلك بعد فوزه على نظيره تليفونات بني سويف بضربات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الشبان المسلمين ببني سويف.

أنتهت المباراة بالتعادل السلبي، حيث لعب الفريقان بحذر شديد، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح التي حسمها بني سويف لصالحه في النهاية بنتيجة 3/1.

ويقود بني سويف جهازا فنيا مكون من فكري شعبان، مديرًا فنيًا، ومحمود سيد، مدربًا

عامًا، وحسن سلامة، مدربًا لحراس المرمى، وشهاب فاروق إداري، وأحمد سعودي أخصائي إصابات وعلاج طبيعي.

الجدير بالذكر أن منطقة بني سويف لكرة القدم، نظمت مسابقة مواليد 2003 بنظام المجموعتين، وصعد 4 فرق للدور قبل النهائي، ومنه صعد بني سويف والتليفونات لنهائي المسابقة، التي حسمها بني سويف لصالحه.