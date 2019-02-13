الرياض- أميرة فتحى أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأتحاد السكندرى عمليات الاستشفاء وساد جو من الارتياح بين اللاعبين خاصة وأنهم كانوا فى حاجة لمثل هذه العمليات الاستشفائية ومن المقرر أن يبدأ اللاعبين مرانهم فى الثامنة مساء اليوم بملعب الرديف الفرعى بستاد الأمير فيصل بن فهد.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. لاعبي الاتحاد في عمليات الاستشفاء قبل استئناف التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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