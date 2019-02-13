الأهلي يميل لاستكمال كأس مصر ويقلص فرص الانسحاب

كتب - محمد اللاهوني تتجه النية لدى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لاستكمال بطولة كأس مصر وعدم الانسحاب رغم الأنباء الواردة في الساعات الماضية حول الانسحاب غضبا من قرار اتحاد الكرة بخصوص إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري. بخصوص إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري. وأكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن القلعة الحمراء لم يصلها خطاب رسمي من اتحاد الكرة بخصوص الموعد الخاص بلقاء الكأس موضحا أن الأهلي لا يميل للانسحاب رغم أن الفكرة مازالت مطروحة ولكنها ضعيفة. وكان الأهلي قد أعلن من قبل رفضه تبديل مباراة بيراميدز في الدوري بلقاء الكأس.

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