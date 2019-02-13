لاعبو توتنهام وبروسيا دور تموند كتبت: سارة جاب الله يستضيف فريق توتنهام الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الإلماني على ملعب ويمبلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن يخوض ماوريسيو بوتشيتينو تشكيل توتنهام كالتالي: حراسة المرمى : لوريس. خط الدفاع : تريبير - سانشيز - ألدرفايلد - روز. خط الوسط : وينكس - سيسوكو - ايريكسن - لوكاس مورا. ايريكسن - لوكاس مورا. خط الهجوم : سون - يورنتي. وأيضا من المتوقع أن يخوض لوسيين فافر تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي: حراسة المرمى : بوراك. خط الدفاع : شميلزر - اشرف حكيمي - توبراك - ديالو. خط الوسط : فيتسيل - جيريرو - سانشو - ديلاني - فيليب. خط الهجوم : ماريو جوتزه. يعاني الفريق الإلماني من تراجع ملحوظ في النتائج وغياب نجم الفريق المهاجم باكو ألكاسير، بينما يغيب عن صفوف توتنهام هداف الفريق هاري كين بسبب الإصابة. ويتصدر نادي بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الالماني في الفترة الأخيرة، بينما يحل فريق توتنهام هوتسبير في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لتوتنهام وبوروسيا دورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.