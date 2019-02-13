التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأياكس

كتبت: سارة جاب الله

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على أياكس الهولندي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا .

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى للنادى الملكى بنسبة كبيرة على التشكيل التالي:

في حراسة المرمي: كورتوا

في خط الدفاع: كارفخال، سيرخيو راموس، رافايل فاران، ريجويلون

في خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، تونى كروس

في الهجومم: جاريث بيل، بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

فى حين من المتوقع أن يبدأ الهولندى إريك تين هاج، المدير الفنى لأياكس المباراة بالتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمي: أونانا

في خط الدفاع: مزروعى، دو ليخت، بليند، تاليفيكيو

في خط الوسط: ودى يونج، فان دى بيك، شون

في الهجوم: حكيم زياش، دولبيرج، تاديتش.

ويسعى ريال مدريد حامل اللقب بقيادة مدربة الأرجنتيني سانتياجو سولاري للمرور إلى الدور المقبل عن طريق أياكس الهولندي ،حيث يعيش فترة استقرار تحت قيادة مدربه ، الذى استعاد الكثير من مستوى الملكى خلال الفترة الأخيرة.

وتأهل أياكس إلى الأدوار الإقصائية، بعدما حل ثانيًا فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونيخ المتصدر، حيث حقق الفريق الهولندى 3 انتصارات و3 تعادلات ولم يتلق أى خسارة.