التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأياكس

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على أياكس الهولندي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا .
ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى للنادى الملكى بنسبة كبيرة على التشكيل التالي:
في حراسة المرمي: كورتوا
في خط الدفاع: كارفخال، سيرخيو راموس، رافايل فاران، ريجويلون
في خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، تونى كروس
في الهجومم: جاريث بيل، بنزيمة، فينيسيوس جونيور.
فى حين من المتوقع أن يبدأ الهولندى إريك تين هاج، المدير الفنى لأياكس المباراة بالتشكيل كالتالي:
في حراسة المرمي: أونانا
في خط الدفاع: مزروعى، دو ليخت، بليند، تاليفيكيو
في خط الوسط: ودى يونج، فان دى بيك، شون
في الهجوم: حكيم زياش، دولبيرج، تاديتش.
ويسعى ريال مدريد حامل اللقب بقيادة مدربة الأرجنتيني سانتياجو سولاري للمرور إلى الدور المقبل عن طريق أياكس الهولندي ،حيث يعيش فترة استقرار تحت قيادة مدربه ، الذى استعاد الكثير من مستوى الملكى خلال الفترة الأخيرة.
وتأهل أياكس إلى الأدوار الإقصائية، بعدما حل ثانيًا فى المجموعة الخامسة خلف بايرن ميونيخ المتصدر، حيث حقق الفريق الهولندى 3 انتصارات و3 تعادلات ولم يتلق أى خسارة.
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