رياضة | موعد مباراة الريال وأياكس امستردام اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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يلتقي فريق ريال مدريد مع أياكس أمستردام على ملعب أمستردام أرينا وذلك مساء اليوم الأربعاء في مباراة ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10:00 بتوقبت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة و12:00 بتوقيت دولة الإمارات. تشكيلة مباراة ريال مدريد المتوقعة: حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - ناتشو - ألفارو أودريوزولا خط الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز وسيتم نقل مباراة ريال مدريد مع أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سيورت 1 HD بصوت المعلقين رؤوف خليف وخليل البلوشي كما ستكون مباراة ريال مدريد مع أياكس أمستردام مذاعة عبر عدة قنوات مفتوحة مثل؛ قناة RMC Sport 1 بجانب قناة SuperSport 6 africa، والقناة الكرواتية HRT 2 والقناة المجرية M4 Sport. ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد مع أياكس الهولندي بدور الستة عشر عبر البث المباشر والحي على موقع يلا شوت الجديد

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