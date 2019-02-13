رياضة | خبر سعيد لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سعيد لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني خبراً سعيداً في الصحة التدريبية الاخيرة قبل مواجهة أياكس الهولندي مساء اليوم في ذهاب دور الـ16 من دوري الابطال.

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن تدريبات ريال مدريد شهدت اليوم مشاركة الفرنسي رافائيل فاران وسط تطور إيجابي حول حالته، بعدما غاب عن تدريبات الفريق يوم أمس بسبب فيروس الإنفلونزا.

واشارت الصحيفة، إلى أنه بالرغم من عودة فاران وتحسن حالته ، لكن لم يتم حسم مصير مشاركته اليوم في التشكيلة الأساسية أمام أياكس حيث سينتظر سولاري حتي الساعات الاخيرة.

وفي حالة عدم قدرة فاران على الدخول بالتشكيلة الأساسية أمام أياكس سيضطر سولاري للدفع بخدمات المدافع ناتشو بجانب القائد راموس.